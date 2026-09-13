Двое российских военных погибли при атаке ВСУ на бензовозы с топливом для ЗАЭС

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об атаке ВСУ на бензовозы с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС, двое военнослужащих погибли.

"В пятницу была нанесена серия комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС. Погибли двое военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжелые", - сообщил он журналистам.

Лихачев отметил, что военные "были заняты обеспечением этой сугубо гражданской миссии".

По его словам, удары нанесены в непосредственной близости к периметру площадки станции.