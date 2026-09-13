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Ушаков сообщил, что услуги по проведению встречи РФ-США-Украина предлагает Турция и другие страны

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Услуги по проведению новой трехсторонней встречи Россия-США-Украина предлагает не только Абу-Даби, но и Турция, есть и другие места для ее проведения, кто возглавит на ней делегацию РФ, пока неизвестно, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Как вариант, Абу-Даби обсуждался. Есть другие, турки предлагают свои услуги, некоторые другие страны", - сказал он в интервью "Первому каналу".

Отвечая на уточняющий вопрос, какое место для проведения встречи предпочтительнее для Москвы, Ушаков сказал, что "Абу-Даби - вполне подходящее место для переговоров".

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При этом пока неизвестно, кто возглавит российскую делегацию.

"Пока не знаю. Президент определит", - сказал Ушаков.

Оценивая перспективу проведения новых переговоров в формате "тройки", помощник президента РФ сказал, что "она, очевидно, будет, потому что в принципе такое понимание есть".

Одним из главных вопросов в процессе украинского урегулирования является территориальный, подчеркнул представитель Кремля.

"Одним из главных вопросов является территориальный, это правда", - сказал Ушаков, отметив, что предстоит еще большая работа.

Вместе с тем, по его словам, пока еще нет никакого пакета каких-то соглашений.

"Пакета пока еще нет, есть у каждой стороны свое видение того, что она могла бы "пробивать" в ходе переговоров, но согласованного какого-то пакета нет еще", - сказал помощник президента РФ.

Украина Россия США Абу-Даби ОАЭ Турция Юрий Ушаков
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