Здание детсада и дома повреждены при падении обломков БПЛА в Орле

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении трех беспилотников над регионом, зафиксированы повреждения от падения обломков в областном центре.

"Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены три вражеских БПЛА. Обломки одного из них упали на территории Заводского района города Орла, в результате чего повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Пострадавших нет, уточнил Клычков.