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В Кремле заявили, что размещение в Литве ядерного оружия превратит ее в цель для ядерного оружия РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Размещение ядерного оружия в Литве не обезопасит страну, а спровоцирует еще большую опасность, превратив республику в цель для ядерного оружия РФ, заявили в Кремле.

"Литва считает, что это будет страховкой для ее безопасности. А это будет наоборот, провоцирование большей опасности для нее. Они просто этого не понимают. Они превратятся в цель для нашего ядерного оружия", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен на сайте "Вестей".

Литва Дмитрий Песков
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