Песков рассказал о предложениях лидеров КНР и Индии в украинском урегулировании

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" БРИКС активно предлагали свои услуги для содействия украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы. Путин приветствовал такую готовность и предоставил подробную информацию о положении дел", - сказал Песков журналистам в воскресенье.