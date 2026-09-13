Лихачев заявил, что Киев провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Киев откровенно провоцирует ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в связи с атакой ВСУ на бензовозы с дизтопливом для ЗАЭС.

"Эту ситуацию можно понимать только однозначно - киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей атомной станции в Европе с непредсказуемыми последствиями, причем не только для близлежащих регионов", - сказал он журналистам.

Лихачев отметил, что на протяжении последних месяцев ВСУ последовательно действует на уничтожение города энергетиков-атомщиков Энергодара.

"Исходим из того, что Международное агентство по атомной энергии должно жестко осудить этот преступный акт с называнием виновных, а западные спонсоры Киева - найти в себе мужество дистанцироваться хотя бы от самых страшных преступлений режима Зеленского", - сказал глава "Росатома".