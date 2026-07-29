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ФРС намерена обеспечить ценовую стабильность

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) намерена обеспечить ценовую стабильность, заявил председатель американского ЦБ Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Уорш дал понять, что Федрезерв придерживается твердого целевого показателя инфляции в 2% и не будет отступать от этой цели.

"Хочу подчеркнуть: никакой "мягкой" цели по инфляции не существует, никакой подразумеваемой "мягкой" цели нет, по крайней мере пока этот комитет принимает решения", - заявил он.

Уорш добавил, что ФРС будет "действовать без колебаний" для достижения своей цели.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых по итогам прошедшего заседания. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и экономистов.

За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали девять из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда, Миннеаполиса и Далласа Бет Хаммак, Нил Кашкари и Лори Логан выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов на прошедшем заседании.

С прошлого заседания FOMC отказался от прогнозов относительно будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance). Уорш отметил в среду, что рынки начали приспосабливаться к этому и смотрят на то, о чем говорят статданные, а не на заявления ФРС. Он считает это началом "новой эпохи", к которой всем участникам рынка придется адаптироваться.

"Нам необходимо наблюдать за реакцией рынков на происходящие события. Хочу подчеркнуть, что решения FOMC, безусловно, имеют огромное значение, и если это будет необходимо и оправданно, то мы будем действовать без колебаний", - заявил Уорш.

Он отметил, что Федрезерв не хочет вмешиваться в сигналы, которые подает рынок. "Вместо этого мы пытаемся понять, что они означают с точки зрения нашего мандата. Насколько успешно мы справляемся с инфляцией? Насколько успешно обеспечиваем занятость?", - добавил председатель ФРС.

По его словам, в ходе заседания члены руководства ЦБ обсуждали ряд вариантов изменения ДКП в будущем. Дальнейшие решения Федрезерва, вероятно, будут зависеть от статданных по инфляции и безработице в США, которые выйдут до сентябрьского заседания FOMC.

Американские фондовые индексы теряют 0,5-1,7% в ходе торгов в среду. Курс доллара в паре с евро опустился на итогах заседания ФРС и заявлениях Уорша: пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1451 по сравнению с $1,1401 до публикации итогов заседания.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 15-16 сентября.

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