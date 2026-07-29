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Бывшие вице-губернаторы Белгородской области осуждены на 20 и 19 лет за хищения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова виновными в хищении денег при строительстве фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной.

"Назначить Зайнуллину окончательное наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом 490 млн рублей, Базарову - 19 лет строгого режима со штрафом в 500 млн рублей", - огласила приговор судья.

После отбытия наказания, Зайнуллину и Базарову запрещено занимать госдолжности в течение 11 и 15 лет соответственно.

Также на 20 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей осужден бывший начальник Управления капительного строительства Белгородской области Алексей Сошников.

Еще семерым фигурантам дела назначено наказание от 8 лет 6 месяцев до 16 лет колонии.

В зависимости от роли подсудимые признаны виновными в особо крупном присвоении или растрате, взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установлено следствием и судом, чиновники похитили и присвоили часть денежных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. В результате их действий бюджету региона был причинен ущерб свыше 1,7 млрд рублей.

В октябре прошлого года Останкинский суд Москвы взыскал с Зайнуллина и еще 7 соответчиков по иску Генпрокуратуры 925 млн рублей.

В мае этого года в правительстве региона сообщили, что Зайнуллин освобожден от должности в связи с утратой доверия.

Генпрокуратура Украина Базаров Останкинский суд
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