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Сбербанк ждет рост наличных в обращении в 2026г на 3,8 трлн руб.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует переток ликвидности в наличные в 2026 году на сумму 3,8 трлн рублей, признаков улучшения ситуации пока не видит, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Что касается наличности, то мы видим, что месяц за месяцем идёт большой отток. Причём в июле, на 27 июля последние данные, которыми мы располагаем, уже больше 580 млрд рублей за месяц отток наличности. Мы по году ожидаем примерно 3,8 трлн рублей", - сообщил Скворцов в интервью РБК-ТВ.

Этот фактор оказывает существенное влияние на дефицит ликвидности в банковском секторе, отметил он.

"Если дальше продолжится такой же тренд, то ситуация, в общем, лучше становиться не будет, вся надежда только на какую-то поддержку со стороны ЦБ. Мы видим, что действительно ряду банков тяжело, многое зависит от стабильности пассивной базы. Если остатков стабильных не хватает, то приходится выходить на рынок и по повышенным процентам занимать для того, чтобы нормативы ликвидности выполнять", - заявил финдиректор Сбербанка.

По его словам, признаков улучшения ситуации пока не видно.

"Мы не видим пока вообще никакого признака её остановки. Июль - это не то, что продолжение тенденции, это усиление тенденции. Это худший месяц за последние шесть лет. Если не брать декабрь, когда традиционно бывает большой отток, последний сравнимый месяц был март 2020 года, когда был старт ковида, когда все ринулись просто снимать кэш", - подчеркнул Скворцов.

Он добавил, что это по большей части наблюдается со стороны корпоративных клиентов.

"Мы видим резкое снижение, например, сдачи наличности в инкассацию. Там, где клиент расплачивался наличностью, раньше всегда деньги возвращались в банк через инкассацию, сейчас нет. Сейчас они остаются у клиентов, они выплачивают, видимо, ими зарплату, рассчитываются уже с какими-то своими партнёрами, то есть вот этот серый оборот он нарастает", - сказал финдиректор. По его словам, это связано с ростом налоговой нагрузки на малый и средний бизнес с начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что прирост наличных денег в обращении в первой половине июля составил 513 млрд рублей, что больше чем в среднем за месяц во II квартале (+7% к среднемесячному показателю - 479 млрд рублей). С начала февраля, когда начал расти спрос на наличные после традиционного сезонного сокращения в январе, до середины июля объем наличных в обращении увеличился на 2,4 трлн рублей.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в начале 2026 года со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. В разгар лета дополнительным фактором усиления спроса на наличные становится сезон отпусков.

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