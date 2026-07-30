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Лес на площади почти 166 тыс. га горит в Якутии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары на площади около 166 тыс. га действуют в нескольких районах Якутии по состоянию на четверг, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На начало суток действует 29 лесных пожаров на общей площади 165,458 тыс. гектаров. Продолжаются работы по тушению 6 лесных пожаров на общей площади 71,475 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Пожары тушат на территориях Кобяйского, Нюрбинского, Нижнеколымского, Оленекского и Среднеколымского районов.

На тушение привлечены 211 человек и 25 единиц техники.

На территории Оленекского района введен режим ЧС муниципального характера, на территории Якутии продолжает действовать режим ЧС регионального характера.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. По информации Авиалесоохраны, в 2024 году площадь природных пожаров в республике составила около 3,25 млн га.

В 2025 году власти Якутии назвали борьбу с пожарами одной из самых успешных за несколько десятилетий.

Якутия
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