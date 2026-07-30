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В "Газпроме" заявили, что РФ способна строить заводы СПГ как у себя, так и за рубежом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия способна обеспечить развитие индустрии сжижения природного газа у себя, а также готова к экспорту этих технологий.

В презентации заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова на форуме "Энергия Сахалина" 2026 заявлено: "Российская Федерация обладает всеми компетенциями по проектированию, производству оборудования и строительству заводов СПГ как внутри страны, так и за рубежом".

"Создается отечественное оборудование по сжижению природного газа. На сегодняшний день завод СПГ в Усть-Луге уже реализуется на основе нашей лицензии "Газпром DMR" с поставкой отечественного оборудования", - сказал газовик с трибуны форума.

"В июне этого года открыт уникальный стенд для испытания отечественного оборудования - компрессоров хладагента большой мощности. Таких стендов я знаю в мире только два. Третий в мире стенд сейчас появился в нашей стране. Это позволяет реализовывать проекты по сжижению газа уже в огромных масштабах", - заявил Маркелов. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ АО "Казанькомпрессормаш" ("Группа ГМС") построен в городе-спутнике Казани Зеленодольске.

Докладчик также добавил: "Учитывая необходимость скорейшего освоения шельфовых месторождений "Газпромом" вместе с министерством промышленности и отечественными производителями ведется системная работа по созданию отечественных систем подводной добычи углеводородов. И тут Сахалин оказался флагманом. У нас созданы уникальные технологии, компетенции, которых в стране не было. Это позволит осваивать наши шельфовые, в том числе северные месторождения газа и нефти".

Газпром Зеленодольск Казанькомпрессормаш СПГ Сахалин
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