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Более 40 БПЛА уничтожены в восьми районах Ростовской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали более 40 украинских беспилотников в ряде районов Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле.

В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна. Пострадавших нет. Также накануне в селе Марьевка повреждена крыша и остекление дома. Пострадавших не было", - написал губернатор в своем канале в Max.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Таганрог Ростовская область
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