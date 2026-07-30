Более 40 БПЛА уничтожены в восьми районах Ростовской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали более 40 украинских беспилотников в ряде районов Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более четырех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле.

В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна. Пострадавших нет. Также накануне в селе Марьевка повреждена крыша и остекление дома. Пострадавших не было", - написал губернатор в своем канале в Max.