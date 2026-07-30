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Минобороны РФ заявило о ночном массированном ударе по военным целям на Украине

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар по военным целям на Украине, заявило Минобороны РФ в четверг.

"Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Министерство сообщило, что удар нанесён высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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