Минобороны РФ заявило о ночном массированном ударе по военным целям на Украине

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар по военным целям на Украине, заявило Минобороны РФ в четверг.

"Поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Министерство сообщило, что удар нанесён высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.