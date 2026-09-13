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Нарушенное из-за аварии энергоснабжение на Камчатке восстановлено

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение городов Петропавловска-Камчатского и Елизово на Камчатке, нарушенное в воскресенье из-за аварии, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Камчатскэнерго.

"В 21:03 восстановлена подача электроэнергии потребителей Петропавловска-Камчатского. В 22:09 восстановлена подача электроэнергии потребителей города Елизово. Все потребители запитаны в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за технологического сбоя оборудования на ТЭЦ-2, который произошло в воскресенье, в 19:03 по-камчатскому времени, без электроэнергии частично оставались Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.

Елизово Петропавловск-Камчатский Камчатский край
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