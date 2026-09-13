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Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске выросло до 14 человек

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - С 12 до 14 выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске, сообщает пресс-служба главы Татарстана в воскресенье.

"На данный момент пострадавшими значатся 14 человек, трое находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Погибших двое", - говорится в сообщении.

В Нижнекамске по поручению главы республики Рустама Минниханова находится премьер-министр Алексей Песошин.

Он посетил промышленную зону, а также жилой дом, который был поврежден в результате атаки вражескими БПЛА. После осмотра глава правительства провел заседание оперативно штаба, уточняет пресс-служба.

Жители поврежденного дома находятся в пункте временного размещения. Им созданы необходимые условия. Часть жильцов размещены у родственников. Пять семей, нуждающихся в жилье, будут заселены в детский лагерь Камский Артек.

По поручению Минниханова поврежденный жилой дом будет оперативно обследован.

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Ранее сообщалось, что ранним утром в воскресенье Нижнекамск в очередной раз подвергся атаке вражескими БПЛА.

В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.

Под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть четверо пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Один беспилотник попал в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находились четыре молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

СКР сообщил, что следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск.

Нижнекамск Татарстан
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