Поиск

Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госмониторинг цен в РФ с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия.

Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

В перечень продовольствия, цены на которое предлагается контролировать, включены говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, макаронные изделия. Из овощей - картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. В перечень предложено включить Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС России и Росстат.

Перечень сформирован федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными "на осуществление мониторинга цен на всех этапах движения товаров, фиксации их значения на каждом этапе для проведения анализа, выявления резкого роста цен и последующего применения мер в ответ на такое повышение цен", говорится в пояснительной записке.

Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

Проект постановления подготовлен во исполнение изменений, внесенных в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в этом году. Соответствующий закон Госдума приняла 22 июля, Совет Федерации одобрил 24 июля, президент РФ Владимир Путин подписал его 4 августа. Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

 Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Число пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске выросло до 14 человек

Песков назвал эскалацией слова Зеленского о планах ударов по энергетике РФ

Ушаков заявил, что никакого ужесточения позиции РФ по украинскому урегулированию нет

 Ушаков заявил, что никакого ужесточения позиции РФ по украинскому урегулированию нет

В Кремле заявили, что размещение в Литве ядерного оружия превратит ее в цель для ядерного оружия РФ

Путин завершил визит в Индию

 Путин завершил визит в Индию

Энергоснабжение нарушено в двух городах Камчатки из-за аварии

 Энергоснабжение нарушено в двух городах Камчатки из-за аварии

Ушаков сообщил, что услуги по проведению встречи РФ-США-Украина предлагает Турция и другие страны

Двое российских военных погибли при атаке ВСУ на бензовозы с топливом для ЗАЭС

 Двое российских военных погибли при атаке ВСУ на бензовозы с топливом для ЗАЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3704 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11716 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов