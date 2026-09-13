Минпромторг предложил ввести госмониторинг цен на 24 вида продовольствия

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госмониторинг цен в РФ с января 2027 года может быть распространен на 24 вида продовольствия.

Это предусмотрено проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru.

В перечень продовольствия, цены на которое предлагается контролировать, включены говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречневая крупа, макаронные изделия. Из овощей - картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Кроме того, проект постановления определяет перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. В перечень предложено включить Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС России и Росстат.

Перечень сформирован федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными "на осуществление мониторинга цен на всех этапах движения товаров, фиксации их значения на каждом этапе для проведения анализа, выявления резкого роста цен и последующего применения мер в ответ на такое повышение цен", говорится в пояснительной записке.

Постановление в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.

Проект постановления подготовлен во исполнение изменений, внесенных в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в этом году. Соответствующий закон Госдума приняла 22 июля, Совет Федерации одобрил 24 июля, президент РФ Владимир Путин подписал его 4 августа. Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.