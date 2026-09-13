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Песков назвал эскалацией слова Зеленского о планах ударов по энергетике РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах наносить удары по российской энергетике являются очередным шагом эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ведь президент неоднократно упоминает вот те самые планы на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, по экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен на сайте "Вестей".

Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует наносить ответные удары по российской энергетике.

Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков
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