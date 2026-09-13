ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ дронами более десяти раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщили представители станции в воскресенье.

"С вечера 12 сентября украинские формирования ведут атаки по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома. На данный момент зафиксировано уже более 10 атак с применением БПЛА", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Масштаб повреждений уточняется, сохраняется высокая опасность повторных атак.

На станции пояснили, что в учебно-тренировочном центре ведется подготовка персонала, отработка действий во время нештатных и аварийных ситуациях. Этот центр является частью системы обеспечения безопасности.

"Поэтому удары по объекту, связанному с подготовкой атомного персонала, - это удар не только по инфраструктуре, но и по одному из элементов системы ядерной безопасности. Ситуация на станции контролируется. Безопасность эксплуатации обеспечивается. Радиационный фон находится в пределах нормы", - добавили представители ЗАЭС.