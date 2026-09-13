ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ дронами более десяти раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщили представители станции в воскресенье.
"С вечера 12 сентября украинские формирования ведут атаки по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома. На данный момент зафиксировано уже более 10 атак с применением БПЛА", - говорится в канале станции в Max.
Уточняется, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Масштаб повреждений уточняется, сохраняется высокая опасность повторных атак.
На станции пояснили, что в учебно-тренировочном центре ведется подготовка персонала, отработка действий во время нештатных и аварийных ситуациях. Этот центр является частью системы обеспечения безопасности.
"Поэтому удары по объекту, связанному с подготовкой атомного персонала, - это удар не только по инфраструктуре, но и по одному из элементов системы ядерной безопасности. Ситуация на станции контролируется. Безопасность эксплуатации обеспечивается. Радиационный фон находится в пределах нормы", - добавили представители ЗАЭС.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов.
Собственник станции - ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").