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ВСУ более 10 раз атаковали дронами учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ дронами более десяти раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщили представители станции в воскресенье.

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"С вечера 12 сентября украинские формирования ведут атаки по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома. На данный момент зафиксировано уже более 10 атак с применением БПЛА", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Масштаб повреждений уточняется, сохраняется высокая опасность повторных атак.

На станции пояснили, что в учебно-тренировочном центре ведется подготовка персонала, отработка действий во время нештатных и аварийных ситуациях. Этот центр является частью системы обеспечения безопасности.

"Поэтому удары по объекту, связанному с подготовкой атомного персонала, - это удар не только по инфраструктуре, но и по одному из элементов системы ядерной безопасности. Ситуация на станции контролируется. Безопасность эксплуатации обеспечивается. Радиационный фон находится в пределах нормы", - добавили представители ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов.

Собственник станции - ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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