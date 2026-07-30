В Белгородской области за сутки нейтрализовали 97 беспилотников

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 59 атаках на регион за сутки, нейтрализации 97 беспилотников, погибшем и пострадавших.

Атаки велись по Белгороду и 15 округам, в частности, было восемь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также четыре сброса взрывных устройств с БПЛА.

По данным Шуваева, за сутки в регионе были сбиты и подавлены 97 беспилотников.

В результате атак один мирный житель погиб, два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали. 15-летний подросток госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке врачей, его состояние оценивается как средней тяжести, добавил Шуваев.

По информации оперативного штаба Белгородской области, в минувшую среду в больницу обратились двое мужчин, которые получили акубаротравмы в результате атак БПЛА в Белгородском округе 26 и 28 июля. После оказания помощи лечение они продолжают амбулаторно.

Всего, по данным оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 43 населенных пунктах региона. Повреждено восемь частных жилых домов и три многоквартирных, 23 легковых и грузовых автомобилей (три из них сгорели), автобус, микроавтобус и комбайн, административное здание предприятия, семь коммерческих и социальный объекты, инфраструктурный объект, ЛЭП, два гаража, надворные и хозпостройки.