В Красной Яруге в результате атаки FPV-дрона погиб человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

В Белгороде беспилотник атаковал очередной коммерческий объект и повредил навес, остекление и оборудование.

В Шебекине от удара FPV-дрона загорелся грузовик. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон повредил объект инфраструктуры. В Белянке в результате взрыва FPV-дрона осколками посекло комбайн. В Новой Таволжанке в результате атаки БПЛА в частном доме пробило крышу и посекло забор.



В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон взорвался на предприятии, повреждения получил автомобиль. Один грузовик был атакован на дороге Октябрьский - Ясные Зори.



В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон взорвался на территории соцобъекта, там повреждено остекление.

В Ракитянском округе на участке дороги Ракитное - Бобрава в результате атаки FPV-дрона сгорел грузовик.