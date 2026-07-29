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В Красной Яруге в результате атаки FPV-дрона погиб человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

В Белгороде беспилотник атаковал очередной коммерческий объект и повредил навес, остекление и оборудование.

В Шебекине от удара FPV-дрона загорелся грузовик. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон повредил объект инфраструктуры. В Белянке в результате взрыва FPV-дрона осколками посекло комбайн. В Новой Таволжанке в результате атаки БПЛА в частном доме пробило крышу и посекло забор.

В Белгородском округе в селе Красный Октябрь FPV-дрон взорвался на предприятии, повреждения получил автомобиль. Один грузовик был атакован на дороге Октябрьский - Ясные Зори.

В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон взорвался на территории соцобъекта, там повреждено остекление.

В Ракитянском округе на участке дороги Ракитное - Бобрава в результате атаки FPV-дрона сгорел грузовик.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2026 года Военная операция на Украине
Красный Октябрь Белгород Белгородская область Новая Таволжанка Красная Яруга
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