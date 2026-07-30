Поиск

Над Курской областью за сутки сбили 134 дрона

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Над Курской областью за сутки сбили 134 беспилотника, сообщил в сводке губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля сбито 134 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он.

В селе Песчаное Беловского района повреждены фасад дома и забор, в городе Рыльске повреждена крыша ангара. Погибших нет.

Александр Хинштейн Беловский район Курская область Песчаное Рыльск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

Возгорание произошло на территории предприятия на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях

Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

 Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал

Шестаков переизбран мэром Владивостока

 Шестаков переизбран мэром Владивостока

Аэропорт Сочи приостановил работу

 Аэропорт Сочи приостановил работу

Трамп запросил дополнительные модификации законопроекта о санкциях против РФ

Трамп назвал встречу с Зеленским хорошей

Сбербанк в новой стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в 50% от прибыли

 Сбербанк в новой стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в 50% от прибыли
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10822 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3394 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов