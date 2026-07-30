Над Курской областью за сутки сбили 134 дрона

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Над Курской областью за сутки сбили 134 беспилотника, сообщил в сводке губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 29 июля до 09:00 30 июля сбито 134 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он.

В селе Песчаное Беловского района повреждены фасад дома и забор, в городе Рыльске повреждена крыша ангара. Погибших нет.