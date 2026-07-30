Минобороны сообщило о поражении в Днепропетровской области предприятия по сборке и хранению БПЛА и морских дронов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе массированного удара минувшей ночью поразили в Днепропетровской области предприятие, осуществляющее разработку, сборку и хранение ударных беспилотников и морских дронов, сообщили в четверг в министерстве обороны РФ.

"В Днепропетровской области поражено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт"), осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО "Энергомехкомплект" производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих", - заявили в Минобороны РФ.