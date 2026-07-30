Поиск

Минобороны сообщило о поражении в Днепропетровской области предприятия по сборке и хранению БПЛА и морских дронов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе массированного удара минувшей ночью поразили в Днепропетровской области предприятие, осуществляющее разработку, сборку и хранение ударных беспилотников и морских дронов, сообщили в четверг в министерстве обороны РФ.

"В Днепропетровской области поражено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт"), осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО "Энергомехкомплект" производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Удары ВСУ по объектам в Пензенской области и Удмуртии квалифицировали как теракты

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

 ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

БПЛА атаковали порт Тамань Краснодарского края, повреждена инфраструктура

Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

 Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

Возгорание произошло на территории предприятия на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях

Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

 Wildberries-Russ сообщила о возгорании на логистическом объекте в Удмуртии из-за атаки

БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, один человек пострадал
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10825 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3394 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов