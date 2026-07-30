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В Совбезе РФ сообщили о снижении числа выданных разрешений на временное проживание для иностранцев

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Количество выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство в России для иностранных граждан снизилось за первое полугодие 2026 года, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ в четверг.

"Продолжилась динамика снижения числа выданных разрешений на временное проживание (13 тыс., -19,5%) и видов на жительство (43,1 тыс., -39,6%)", - говорится в сообщении.

В Совбезе добавили, что, по данным на конец июня, численность иностранцев, имеющих указанные документы, составила 69,9 тыс. и 595,5 тыс. соответственно.

В пресс-службе сообщили, что в первом полугодии 2026 года в Россию въехали 4,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В указанном миграционном потоке 3,5 млн человек - граждане государств - участников СНГ (72,8%)", - говорится в сообщении.

В Совбезе заявили, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 39,1%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 50,8%.

"На иностранных граждан в первом полугодии 2026 года составлено 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях", - сообщили в СБ РФ.

По информации пресс-службы, об административном выдворении из страны было принято 99,4 тыс. решений, что показывает рост в 2,6 раза. На 68,2% выросло число решений о неразрешении въезда.

"Из общего количества трудовых мигрантов, оформивших разрешения на работу, немногим менее трети (54,7 тыс.) являются квалифицированными и высококвалифицированными специалистами (10,7 тыс. и 44 тыс. соответственно)", - говорится в сообщении.

В Совбезе отметили, что иностранцы, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, по состоянию на 1 июля имели более 1,7 млн действительных патентов.

Совбез РФ
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