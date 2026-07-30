Авиакомпанию "Победа" оштрафовали за отказ шести пассажирам в перевозке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в работе авиакомпании "Победа", сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Прокуроры установили, что в марте 2026 года в новосибирском аэропорту "Толмачева" шести пассажирам, планировавшим лететь в Москву, "Победа" "неправомерно в одностороннем порядке" отказала в перевозке "из-за невозможности предоставить им места на рейс и дату, указанные в билете".

Авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП (оказание услуг с нарушением установленных законодательством требований, совершенное повторно) и оштрафована на 30 тысяч рублей.