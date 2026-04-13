Авиакомпанию S7 Airlines вновь оштрафовали за овербукинг

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура в очередной раз выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из города Новосибирска в города Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна вследствие регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса", - говорится в сообщении.

По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в общей сумме 45 тыс. рублей.

В январе текущего года суд в Новосибирской области по иску транспортной прокуратуры признал незаконными действия авиакомпании S7 Airlines, систематически допускавшей случаи бронирования пассажирских мест на рейсы в объеме, превышающем количество мест на борту воздушного судна, а также в одностороннем порядке изменявшей условия договора воздушной перевозки, фактически отстраняя пассажира от полета на борту воздушного судна.

Также суд признал недействительными отдельные положения внутренней документации по организации обслуживания пассажиров.

