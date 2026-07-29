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ЦИК РФ зарегистрировал федеральный список партии "Родина" для участия в парламентских выборах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Родина" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы IX созыва, которые пройдут в единый день голосования.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании ЦИК в среду.

Как сообщила на заседании комиссии член ЦИК Евгений Колюшин, по итогам проверки все выдвинутые ранее в федеральный список 296 кандидатов могут быть выдвинуты на выборы в Госдуму.

Ранее в среду ЦИК России зарегистрировал федеральный список партии "Яблоко".

С 17 по 23 июля Центризбирком зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва от всех пяти парламентских партий - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей" и "Справедливой России". 28 июля ЦИКом были зарегистрированы федеральные списки "Партии пенсионеров" и "Коммунистов России".

Завершить процедуру регистрации федеральных списков в регионах по одномандатным округам для участия в выборах Госдумы планируется 5 августа в 18:00.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в РФ в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Родина
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