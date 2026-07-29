Лавров назвал проявлением доверия руководства свое участие в думских выборах

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ и лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Лавров считает проявлением доверия со стороны руководства свое участие в предстоящих выборах в Государственную Думу.

"Доверие - это точно. Наверное, даже не нужно здесь долго рассуждать. Но главное для меня – это решение руководства рекомендовать меня в эту "пятерку", которая получила одобрение на съезде "Единой России", - сказал Лавров в интервью Андрею Кондрашову для телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам главы МИД, у него "хорошие отношения с руководителями всех, без исключения, парламентских партий". "Имея отношения со всеми фракциями и партиями, которые представлены в Государственной Думе, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они помогли принимать решения, одобрять законы, которые закрепляют наш внешнеполитический курс, с тем, чтобы он был максимально эффективным и опирался на широкую поддержку", - пояснил он.

Кроме того, указал Лавров, его присутствие в "пятерке" по решению руководства "еще отражает и то обстоятельство, связанное с очень непростым периодом, который сейчас переживает страна, в решающей степени зависящим от того, как мы ведем специальную военную операцию против тех, кто развязал войну против России". "Имею в виду и наших бойцов на передовой, и тылы во всех их смыслах", - отметил министр.

"С другой стороны, конечно, внешняя политика, дипломатия тоже призвана сыграть большую сопровождающую роль, учитывая, как нас все наши западные собеседники пытаются по большому счету "развести": обещают одно, делают другое", - добавил Лавров.