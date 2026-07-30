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На досрочное голосование в труднодоступных районах выделено еще 430 млн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком выделил дополнительно более 430 млн рублей на проведение досрочного голосования в отдаленных, труднодоступных местностях на выборах в Госдуму, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

"Решение принято на основании обращений избирательных комиссий субъектов РФ, поступивших в ЦИК, о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на организацию досрочного голосования в отдаленных, труднодоступных местностях с использованием воздушного транспорта. Эта та статья, которая у всех у нас вызывает большой вопрос о наиболее эффективном использовании этих денег", - сказал Булаев перед тем, как члены комиссии единогласно одобрили это постановление.

Из федеральногто бюджета дополнительно на думские выборы выделяется 433 272 500 рублей.

По словам Булаева, средства выделяются избирательным комиссиям Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Амурской, Иркутской, Томской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского (Югры), Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Напомню, что эти деньги имеют жестко целевой характер, они окрашены в бюджетах, которые вы будете исполнять. И ни на какие иные цели они не могут быть направлены. Я особо прошу наше управление по контролю за расходованием средств из федерального бюджета обратить внимание на эту статью, на которую субъекты получат деньги, чтобы точно был целевой и обоснованный объем средств, использованных на эти цели. И чтобы не было никаких и ни у кого соблазнов попытаться решать иные проблемы, кроме того, чтобы дать возможность реализовать активное избирательное право тем, кто живет там, куда просто так добраться невозможно. Деньги немалые и они требуют счета. Я надеюсь, что мы, как и раньше, разумным образом этими деньгами распорядимся", - сказал он.

Финансирование осуществляется за счет зарезервированных средств ЦИК на указанные цели.

Николай Булаев Госдума Центризбирком
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