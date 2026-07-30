Новак обсудил с губернатором Краснодарского края ситуацию на топливном рынке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым обсудил ситуацию на региональном рынке топлива.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РФ, стороны оценили текущий уровень запасов нефтепродуктов, состояние и функционирование логистических маршрутов, загруженность заправочной инфраструктуры.

"Особое внимание было уделено вопросам топливоснабжения сельхозтоваропроизводителей и мониторинга цен на топливо в регионе", - отмечается в пресс-релизе.