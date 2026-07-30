Депздрав Югры опроверг слухи о повышенной заболеваемости раком в Горноправдинске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Администрация Ханты-Мансийского района Югры в ответ на сообщения в соцсетях выпустила разъяснения по поводу уровня онкологической заболеваемости в поселке Горноправдинск.

"В социальных сетях распространяется информация о повышенном уровне онкологической заболеваемости в поселке Горноправдинске. Сообщается о более чем 400 онкобольных на 4 000 жителей. Это утверждение опровергает официальная информация Департамента здравоохранения Югры", - говорится в сообщении на сайте районной администрации.

На 30 июня 2026 года под диспансерным наблюдением с диагнозом "злокачественное новообразование" состояли 135 жителей поселка.

"По данным Депздрава Югры, статистические данные не свидетельствуют о том, что показатели распространенности и впервые выявленной заболеваемости злокачественными новообразованиями среди жителей поселка Горноправдинска имеют существенные отличия от общерегиональных показателей. Оснований считать уровень онкологической заболеваемости в поселке повышенным не имеется, - говорится в сообщении. - Сведений о связи зарегистрированных заболеваний с воздействием радиационных, химических или иных факторов окружающей среды тоже нет".