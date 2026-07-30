В ЛНР сообщили о гибели одного и ранении трех человек в результате ударов ВСУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, трое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по территории Луганской Народной Республики за прошедшие сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В Луганске вражеский БПЛА рано утром атаковал гражданский грузовой автомобиль на дороге в сторону Алчевска. К несчастью, водитель погиб", - написал Пасечник в четверг в своем канале в мессенджере Мах.

Глава ЛНР добавил, что ударами БПЛА ВСУ по Луганску повреждены два грузовика, автостоянка и машина коммунальщиков, которая очищала центральную улицу города. "Обошлось без жертв и пострадавших", - уточнил он.

"В Кременском муниципальном округе беспилотник ударил вблизи магазина, ранение получила 76-летняя женщина. Еще один удар нанесен по автомобилю, ранена 58-летняя женщина. В Троицком БПЛА также атаковал легковой автомобиль, пострадал 65-летний мужчина", - сообщил Пасечник.