Два человека погибли в Запорожской области во время ударов по жилому сектору

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Женщина погибла в селе Благовещенка (Запорожская область) в результате обстрела жилых кварталов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в четверг.

"В селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа киевские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам. В результате обстрела погибла местная жительница", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, семье погибшей окажут помощь.

Еще один человек погиб в Каменке-Днепровской во время атаки на частный сектор.