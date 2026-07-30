Туроператоры не фиксируют массовых обращений от россиян из-за лесных пожаров в Турции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Массовых обращений от российских туристов из-за лесных пожаров возле курортов Турции не поступало, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По информации туроператоров, массовых обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами в провинции Анталья не поступало. Отмен туров или массовых переносов поездок в связи с ситуацией также не фиксируем. На данный момент туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, основные курортные зоны принимают отдыхающих", - рассказали в объединении.

Как отметили в РСТ, лесные пожар - ежегодное явление в Турции, которое происходит в жаркие месяцы лета. Как правило, они не затрагивают туристические зоны.

"В отдельных случаях отдыхающие могут видеть дымку от пожаров на линии горизонта, однако это не влияет на отдых в основных курортных зонах", - пояснили в РСТ.

Там также добавили, что представители туроператоров и принимающих компаний постоянно следят за ситуацией на местах и готовы оперативно реагировать в случае любых изменений.

"Если ситуация в конкретной локации требует изменения размещения, туроператоры готовы организовать переселение туристов в доступные безопасные варианты", - отметили в объединении.

Ранее СМИ сообщали, что лесные пожары в Турции, который возникли на фоне жары, подбираются к туристическим местам - провинциям Анталья и Мугла. Местные власти и экстренные службы принимают необходимые меры для локализации очагов возгорания и предотвращения их распространения.