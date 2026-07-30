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В Минобороны РФ сказали о тактическом значении взятия Красноярского в ДНР для продвижения на добропольском направлении

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Взятие под контроль поселка Красноярское в ДНР имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения группировки "Центр" на добропольском направлении, заявили в Минобороны России в четверг.

По данным ведомства, группировка "Центр" закрепилась на выгодных позициях в населенном пункте.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения войск беспилотных систем совместно с мотострелковыми подразделениями выбивали оставшихся украинских военных из опорных пунктов и укрытий.

Военное ведомство в четверг опубликовало кадры боевой работы ВС РФ при взятии населенного пункта Красноярское в ДНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль поселок Красноярское в ДНР.

Минобороны РФ
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