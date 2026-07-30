Генпрокуратура пообещала пресекать попытки вмешательства в голосование на выборах в Госдуму

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На думских выборах в сентябре прокуроры сосредоточатся на пресечении нарушений избирательного законодательства и попыток незаконного вмешательства в голосование, сообщает Генпрокуратура после совещания под руководством главы надзорного ведомства Александра Гуцана.

Генпрокурор на совещании подчеркнул, что для принятия дополнительных мер по укреплению законности, обеспечению безопасности государства, прав и свобод граждан "требуется слаженная работа по основным направлениям, концентрация отдельных усилий на наиболее чувствительных для граждан сферах, эффективный контроль за своевременным и полным выполнением поставленных задач".