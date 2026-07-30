РФ будет субсидировать ставки по кредитам авиа- и лизинговыми компаниям для закупок самолетов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - РФ будет субсидировать ставки по коммерческим кредитам, которые будут привлекать авиационные и лизинговые компании для закупок самолетов отечественного производства, заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании по авиастроению.

"С текущего года планируется запуск новых механизмов государственной поддержки для создания эффективных коммерческих условий закупки партии самолетов, которые будут передаваться в парк с 2028 года. Речь идет о субсидировании ставки по коммерческим кредитам, привлекаемым именно авиа- и лизинговыми компаниями. Ну и также о поддержке эффективной эксплуатации, развития современной системы послепродажного обслуживания", - сказал Мишустин.

На реализацию Комплексной программы развития авиационной отрасли в этом году, по словам премьер-министра, будет направлено более 250 млрд руб. Эти средства пойдут, в том числе, "на увеличение авансовых расчетов в обеспечение поставки более 70 воздушных судов", подготовку производственных мощностей, финансирование поставки 72 вертолетов Ми-8МТВ-1 для нужд региональных авиакомпаний.

"Также готовится инвестиционный проект для финансирования поставок самолетов Ил-114-300 для обеспечения авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе и самолетов "Байкал", - сказал Мишустин. Помимо этого, по его словам, правительство дополнительно направит в текущем году 2,6 млрд руб. на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300.

В июне сообщалось, что правительство разрешило направить дополнительные 67 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестпроект по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов. В июле вышло аналогичное распоряжение, в соответствии с которым из ФНБ разрешается выделить еще 126,2 млрд руб. на поставки ранее заказанных лизингодателями самолетов по льготным лизинговым ставкам.