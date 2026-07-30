Минобороны РФ сообщает об ударах по морским судам Украины с военными грузами, объекту с ГСМ в Одесской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение четверга Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, четыре сухогруза с грузами военного назначения", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что два сухогруза были поражены на переходе морем южнее Одессы, по одному - в портах Южный и Одесса.