Житель Кубани осужден на 25 лет за госизмену и работу на террористов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал жителя Краснодарского края Дениса Попова виновным в госизмене, участии в террористической организации и содействии террористам, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в мае 2020 года Попов стал сторонником запрещенной в РФ экстремистской террористической организации "Артподготовка" и оформил платную подписку на аккаунт ее руководителя, а в ноябре 2020 года стал участником организации.

По материалам дела, с декабря 2020 года по 14 сентября 2021 года злоумышленник осуществил сбор информации о передвижении военной техники и перемещении кораблей в гавани Новороссийска.

Позже он собирал информацию об учениях и маневрах сил Черноморского флота ВС РФ, а именно изображения военных кораблей, береговой инфраструктуры военной гавани, участков местности в акватории Цемесской бухты Новороссийска с условными обозначениями и указанием мест расположения военных кораблей.

В период с 14 сентября по 18 апреля 2021 года Попов собрал информацию о передвижении военной техники ВС России в Новороссийске, о прибытии и стоянке в военной гавани Новороссийска военных кораблей и подводных лодок, о возможном прибытии в район нефтебазы "Грушовая" охраняемых лиц из числа объектов государственной охраны РФ и иные сведения, которые передал членам террористической организации.

Помимо этого осужденный перечислял деньги на счет террористической организации.

Попову назначено 25 лет колонии строгого режима по ст.275 (госизмена), ч.2 ст.282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ч.2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1 ст.282.3 (финансирование экстремистской деятельности) и ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Красноярский краевой суд в октябре 2017 года признал движение "Артподготовка" экстремистским, его деятельность в РФ была запрещена.

2-й Западный окружной военный суд в июне 2020 года признал движение "Артподготовка" террористическим, это решение вступило в силу в июне 2021 года.