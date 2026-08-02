Минпросвещения установило лимиты часов внеурочной деятельности на будущий учебный год

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год: общий объем такой работы не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения - до 1 тыс. 350 часов в начальной школе, 1 тыс. 700 в основной и 680 в старшей.

"Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения - 1 тыс. 350 часов в начальной школе, 1 тыс. 700 в основной и 680 в старшей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что министерство направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год.

В документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план с учетом кадровых, материальных возможностей и интересов учеников, отмечается в сообщении.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная работа в формах, отличных от урочных, направленная на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, напомнили в пресс-службе.

В частности, в предлагаемый перечень курсов, из которых школы могут выбрать необходимые направления с учетом своих условий и профиля, входят: "Разговоры о важном" (с первого по 11-й класс, один час в неделю); "Россия - мои горизонты" (с шестого по 11-й класс, один час в неделю); "Орлята России" (первый класс, один час; вторые-четвертые классы, два часа в неделю); военные учебные сборы/начальная военная подготовка (17 часов в восьмом классе и 35 часов в 10-м классе).

Кроме того, среди предлагаемых внеурочных дисциплин: финансовая грамотность (со второго по 11-й класс, один час в неделю); курсы в рамках Концепции исторического просвещения (со второго по 11-й класс, от 30 минут до одного часа в неделю в зависимости от программы); поддержка математического и естественно-научного образования (для пятых-11-х классов, от 30 минут до двух часов в неделю); профильное обучение и углубленное изучение предметов (для седьмых-11-х классов, от одного до двух часов в неделю); физическое развитие (с первого по 11-й класс, один час в неделю).

"Мы даем школам ориентиры, финальное решение о перечне курсов и их объеме остается за образовательной организацией. Наша задача - предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Уже доступны шаблоны курсов из рекомендуемого перечня, они будут расширяться", - цитирует пресс-служба главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Все методические рекомендации размещены на сайте "Единое содержание общего образования" в разделе "Внеурочная деятельность". С 2026 года шаблоны программ курсов доступны в Конструкторе рабочих программ, что позволяет педагогам не разрабатывать документы с нуля, а адаптировать готовую основу под свои задачи, сообщили в пресс-службе.