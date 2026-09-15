В Монголии начали применять российскую вакцину от чумы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора будут прививать российской вакциной граждан Монголии, где наблюдается осложнение ситуации по чуме, сообщила президенту Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сейчас осложнение ситуации в Монголии, коллеги там и отработали, и работают. На этом этапе мы начинаем прививать в Монголии отечественной вакциной, которую они очень давно ждали, сегодня это происходит", - сказала она.