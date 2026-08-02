Поиск

Аэропорт Бугульмы возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского города Бугульмы (аэропорт принадлежит "Татнефти") возобновил прием и отправку авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что работу возобновили два других татарстанских аэропорта - "Казань" и "Бегишево" (расположен между Нижнекамском и Набережными Челнами, принадлежит "КАМАЗу").

Ограничения на работу аэропортов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация Бугульма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим беспилотной опасности введен в Омской области

Донецкая Горловка обесточена из-за аварии

 Донецкая Горловка обесточена из-за аварии

Режим опасности БПЛА объявили в Югре

Нанесены удары по логистическим центрам, объектам транспорта и энергетики Украины

Водоснабжение ограничено в нескольких городах и районах Ростовской области

 Водоснабжение ограничено в нескольких городах и районах Ростовской области

Режим угрозы атаки БПЛА объявили в четырех областях Урала

Массированную атаку беспилотников на предприятия отразили в Башкирии

В саратовском Энгельсе многоквартирный дом подвергся атаке БПЛА, погибли двое

Склад Wildberries загорелся в Самарской области после атаки ВСУ

Российские военные уничтожили за ночь 635 беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10871 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3418 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов