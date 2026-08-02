Аэропорт Бугульмы возобновил прием и отправку рейсов
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт татарстанского города Бугульмы (аэропорт принадлежит "Татнефти") возобновил прием и отправку авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье сообщалось, что работу возобновили два других татарстанских аэропорта - "Казань" и "Бегишево" (расположен между Нижнекамском и Набережными Челнами, принадлежит "КАМАЗу").
Ограничения на работу аэропортов вводились для обеспечения безопасности полетов.