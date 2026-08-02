В порту Николаев поражены два сухогруза и буксир, в Черном море - корабль с военными грузами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ днем нанесли удары по порту и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Черного моря - сухогруз, перевозивший грузы военного назначения", - отметили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что в порту Николаев поражены портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.