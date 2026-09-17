Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

Дмитрий Песков Фото: Петр Ковалев/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле следят за судьбой американского законопроекта об "адских санкциях" и предупреждают, что его принятие усложнит усилия по мирному украинскому урегулированию.

"Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям, и, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобрение законопроекта Конгрессом США.

Ранее стало известно, что члены Палаты представителей США одобрили законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России. Теперь документ, ранее утвержденный в Сенате, направят на подпись президенту Дональду Трампу.

Одна из целей инициативы - систематизировать некоторые из принятых против РФ мер. Например, в документе приводится перечень должностей в российском руководстве, против которых в обязательном порядке должны действовать санкции. Такие же меры прописаны для военачальников и для иностранных граждан, оказывающих поддержку российскому ВПК.



