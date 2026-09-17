Генпрокурор РФ назвал законным изъятие нелегальных доходов у наследников коррупционера

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан считает изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества даже у наследников коррупционера законным и справедливым.

"На протяжении уже ряда лет наращивается исковая работа прокуроров по обращению в доход государства коррупционных активов. Её результаты, конечно, далеко не всем нравятся,до последнего времени вызывали бурную дискуссию о неприкосновенности собственности, необходимости учета сроков давности и других моментов", - сказал Гуцан, выступая на XI заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске.

По его словам, Конституционный Суд РФ в нескольких постановлениях разъяснил, что гарантии защиты права собственности не распространяются на объекты, приобретенные преступным путем.

"Причем независимо от сроков владения ими, передачи третьим лицам. Даже после смерти коррупционера они подлежат изъятию у его наследников и передаче в доход государства", - сказал Гуцан.

Он подчеркнул, что это "в полной мере соответствует духу закона и справедливости, демонстрирует бессмысленность подобного обогащения".

"Думаю, такая профилактика будет иметь пролонгированный эффект", - сказал генпрокурор.