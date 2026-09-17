Мосгорсуд отказался отменить заочный арест дочери Немцова

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заочный арест дочери убитого политика Бориса Немцова - Жанны.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление об избрании в заочном порядке в отношении Немцовой Жанны Борисовны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, суд не нашёл оснований для отмены заочного ареста Немцовой, на чём настаивала защита.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест Немцовой сроком на два месяца с момента её передачи правоохранительным органам при экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента её фактического задержания в РФ. Фигурантка объявлена в розыск.

Немцова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает вплоть до лишения свободы на срок от двух до шести лет.

В апреле 2024 года Минюст добавил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, основанный Немцовой германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom ("Фонд Бориса Немцова за свободу").