За 5 лет в России приговорены более 60 тыс. коррупционеров

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что за пять лет в России по делам о коррупции были осуждены более 60 тыс. чиновников.

Выступая на XI заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске, он сообщил, что почти в полтора раза возросла сумма возмещенного ущерба по этим делам, а стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 млрд рублей.

Генпрокурор добавил, что предметом коррупционных преступлений всё чаще стали выступать виртуальные деньги, с изъятием которых ранее возникали сложности.

"Их преодоление стало возможным в результате принятия в феврале этого года разработанного при нашем активном участии федерального закона. Он закрепил в уголовном законодательстве статус цифровой валюты, процедуру её изъятия и конфискации, установил обязанность криптобирж и обменников предоставлять необходимую информацию по запросу органов расследования и суда",- сказал Гуцан.

Он отметил, что принятие закона "закрыло лазейки, позволявшие преступникам прятать нелегальные капиталы в цифровых кошельках, оставаясь при этом во многих случаях безнаказанными".