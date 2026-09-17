Поиск

За 5 лет в России приговорены более 60 тыс. коррупционеров

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что за пять лет в России по делам о коррупции были осуждены более 60 тыс. чиновников.

Выступая на XI заседании межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске, он сообщил, что почти в полтора раза возросла сумма возмещенного ущерба по этим делам, а стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 млрд рублей.

Генпрокурор добавил, что предметом коррупционных преступлений всё чаще стали выступать виртуальные деньги, с изъятием которых ранее возникали сложности.

"Их преодоление стало возможным в результате принятия в феврале этого года разработанного при нашем активном участии федерального закона. Он закрепил в уголовном законодательстве статус цифровой валюты, процедуру её изъятия и конфискации, установил обязанность криптобирж и обменников предоставлять необходимую информацию по запросу органов расследования и суда",- сказал Гуцан.

Он отметил, что принятие закона "закрыло лазейки, позволявшие преступникам прятать нелегальные капиталы в цифровых кошельках, оставаясь при этом во многих случаях безнаказанными".

Александр Гуцан Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК РФ предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования

Генпрокурор РФ назвал законным изъятие нелегальных доходов у наследников коррупционера

Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

 Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

За 5 лет в России приговорены более 60 тыс. коррупционеров

В Запорожской области председатель УИК погибла в результате атаки дронов

Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

 Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

 Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

Военные РФ нанесли удар по металлургическому комбинату "Запорожсталь"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11798 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов