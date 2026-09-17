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ЦИК РФ предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования

ЦИК РФ предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России предотвратил попытку дискредитировать системы ГАС "Выборы" и дистанционного электронного голосования, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Вчера мы предотвратили попытку дискредитировать нашу ГАС "Выборы", дискредитировать дистанционное электронное голосование. Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, (она - ИФ) не удалась", - сказала Памфилова, выступая в четверг с докладом о готовности избирательной системы к выборам.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2,2 тыс избирательных кампаний разного уровня и заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, ещё в трёх - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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