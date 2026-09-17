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В Запорожской области председатель УИК погибла в результате атаки дронов

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте в связи с инцидентом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели председателя участковой избирательной комиссии (УИК) Елены Астаниной в Запорожской области вследствие атаки ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 15 сентября в Запорожской области (ст. 205 УК РФ)", - сказала Петренко.

По данным СКР, ВСУ ударили беспилотниками по селу Октябрьское Запорожской области. В результате атаки погибла председатель УИК Астанина.

Петренко добавила, что следователи и криминалисты СКР проводят комплекс мероприятий по фиксации доказательств и установлению конкретных подразделений и лиц, причастных к совершению преступления.

СКР Светлана Петренко Запорожская область
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