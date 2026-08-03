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Минобороны РФ сообщило о ликвидации пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские войска уничтожили пункты управления беспилотниками украинской армии в Сумской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Расчеты БПЛА войск БпС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления БПЛА и опорные пункты подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей", - заявило Минобороны РФ.

Сообщается, что в ходе ведения воздушной разведки были обнаружены позиции, антенны связи и управления, а также усилители сигнала расчётов БПЛА военнослужащих ВСУ.

"Уничтожение пунктов управления БПЛА противника позволяет снизить активность дронов камикадзе и гексакоптеров ВСУ на определенных участках линии боевого соприкосновения. Благодаря этому штурмовые подразделения активнее продвигаются в перёд под прикрытием расчётов БпС", - сказали в министерстве.

Минобороны РФ также сообщило, что расчеты беспилотников "Молния-2" войск беспилотных систем в составе 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили пункты управления дронами, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области.

"Применение ударного БПЛА позволило выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника. Высокая автономность, помехозащищённость каналов связи и современное оборудование БПЛА "Молния-2" обеспечили успешность выполнения задачи", - проинформировало военное ведомство.

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Минобороны РФ ВСУ
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