Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,5%

Фото: Анна Волик/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренное снижение, отыгрывая заметное падение нефтяных цен, зафиксированное накануне, а также сохраняющиеся геополитические риски.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2273,9 пункта (-0,48%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,5%.

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 8 по 14 сентября составил 0,02% после повышения на 0,05% с 1 по 7 сентября, снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа - на 0,02%, с 4 по 10 августа - на 0,06%, с 28 июля по 3 августа - на 0,02%, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 14 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 сентября замедлилась до 6,27% с 6,33% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики.

Плодоовощная продукция с 8 по 14 сентября подешевела на 1,0% после снижения цен на 1,8% неделей ранее. Цены на бензин за этот период поднялись на 0,36% после повышения на 0,58% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,04%), на дизельное топливо снизились на 0,33% после роста на 0,04% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 15,50% больше).

Банк России возобновит цикл снижения ключевой ставки, когда увидит затухание инфляционных процессов, снижение устойчивой инфляции, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "В дальнейшем для принятия решений по ключевой ставке нам очень важна будет эта картина: насколько быстро начнут затухать инфляционные процессы, насколько быстро устойчивая инфляция начнёт вновь возвращаться к целевым уровням. От этого, собственно говоря, и будет зависеть длительность этой паузы, когда мы возобновим снижение ставки. То есть мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз", - сообщил Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026 в Тюмени.

Тремасов отметил, что в начале года инфляционная картина была похожа на ту, которая наблюдалась в предыдущий период повышения НДС. "После скачка инфляции в начале года, связанного с повышением НДС, мы видели во многом повторение истории 2019 года, тогда тоже был скачок и потом резкое замедление, в течение года инфляция оставалась низкой. Сейчас в принципе складывалась очень похожая картина. Уже весной мы видели, что инфляция сильно замедлилась, но топливный кризис, по сути, спутал карты", - заявил советник главы ЦБ.

"Причем в первой фазе этого кризиса в июне мы видели исключительно рост цен на топливо и слабую реакцию в устойчивых компонентах инфляции. Мы увидели, что началось устойчивое ускорение инфляции в июле-августе. Когда мы принимали решение 11 сентября, у нас еще не было статистики по инфляции за август. Мы ее получили в пятницу вечером. Цифры подтверждают, что устойчивая инфляция, в пресс-релизе мы это отмечали, переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%", - подчеркнул Тремасов.

Члены Палаты представителей США одобрили законопроект, дающий возможность Белому дому вводить дополнительные санкции против России, сообщают американские СМИ. Теперь документ, ранее утвержденный в Сенате, направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Законопроект изначально разработала группа сенаторов от обеих партий. В частности, видную роль к этом процесс сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ. Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

В Конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов. В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению. Глава Госдепа Марко Рубио назвал документ "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил Рубио. По его словам, Трамп в случае необходимости имеет возможности вводить ограничительные меры против РФ и без этого законопроекта.

Основные фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский центробанк ожидаемо поднял процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Увеличение ставки стало первым за три года. Фондовые индексы США демонстрировали позитивную динамику до обнародования решения ФРС, но к концу сессии растеряли весь подъем.

"Инфляция остается повышенной. Принятые сегодня меры денежно-кредитной политики помогут быстрее вернуться к целевому показателю инфляции в 2%", - говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). ФРС сейчас главным образом сфокусирована на обеспечении ценовой стабильности, заявил председатель американского ЦБ Кевин Уорш в ходе пресс-конференции. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка будет составлять 4,1% к концу 2026 года, то есть будет увеличена еще на 25 базисных пунктов.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренный рост (+0,58%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 17 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,3-0,7%, в то время как индексы материкового Китая и Гонконга снижаются на 0,4-0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть 17 сентября утром продолжают снижаться после заметного (на 2,7-3,2%) падения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,09%, до $105,73 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени также на 0,09%, до $102,34 за баррель.